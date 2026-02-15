Crans-Montana sindaco e Comune sempre più al centro delle inchieste

Il sindaco e il Comune di Crans-Montana sono finiti sotto inchiesta dopo che si sono verificati incidenti e mancanze di sicurezza. Le uscite di emergenza sono state trovate sbarrate, mentre i pannelli fonoassorbenti sul soffitto hanno preso fuoco in pochi secondi. Inoltre, le ispezioni antincendio nello stabile Le Constellation non sono state mai eseguite negli ultimi sei anni. Questi problemi hanno portato gli investigatori a concentrare l’attenzione su questa serie di negligenze.