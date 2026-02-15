Crans-Montana sindaco e Comune sempre più al centro delle inchieste
Il sindaco e il Comune di Crans-Montana sono finiti sotto inchiesta dopo che si sono verificati incidenti e mancanze di sicurezza. Le uscite di emergenza sono state trovate sbarrate, mentre i pannelli fonoassorbenti sul soffitto hanno preso fuoco in pochi secondi. Inoltre, le ispezioni antincendio nello stabile Le Constellation non sono state mai eseguite negli ultimi sei anni. Questi problemi hanno portato gli investigatori a concentrare l’attenzione su questa serie di negligenze.
Le uscite di emergenza sbarrate, i pannelli fonoassorbenti sul soffitto che hanno preso fuoco in pochi secondi, le ispezioni antincendio ne Le Constellation mai fatte per sei anni: ruota attorno a questi tre cardini l'inchiesta sul rogo di Crans-Montana. Sindaco e Comune sempre più al centro delle inchieste: un rapporto rivela che erano stati informati delle carenze nei servizi comunali.
"Il Comune è la parte lesa più colpita". Bufera sul sindaco di Crans-Montana che non si scusa
Il Comune di Crans-Montana si trova al centro di una grave crisi dopo la tragedia che ha causato la morte di 40 giovani.
Crans-Montana, le procure europee indagano: interrogatorio di Jacques Moretti e Jessica Maric tra inchieste e dolore delle famiglie
Le procure europee stanno conducendo indagini sulla tragedia di Crans-Montana, con interrogatori di Jacques Moretti e Jessica Maric.
Denunciato anche il sindaco di Crans-Montana: 'Lesioni e incendio'
Due avvocati svizzeri hanno denunciato Nicolas Féraud, oltre che i due gestori del Constellation, alla procura vallesana. Lesioni personali colpose, messa in pericolo della vita altrui tramite dolo
Crans Montana il sindaco finisce nel mirino con nuova denuncia
Rogo di Capodanno a Crans-Montana, nuove accuse contro il sindaco
L'inchiesta sul rogo di Capodanno al locale Constellation di Crans-Montana, in Sviz
Un audit interno aveva messo a conoscenza dei responsabili comunali le carenze amministrative, inclusa quella dell'antincendio. #cransmontana x.com