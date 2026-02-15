Il Middlesbrough ha ottenuto sei vittorie consecutive, mettendo pressione sul Coventry, che nelle ultime tre partite ha raccolto appena un punto. La sfida di lunedì 16 febbraio alle 21:00 tra le due squadre si annuncia decisiva per la corsa promozione in Championship. Il match si gioca a Coventry, dove i padroni di casa cercano di riscatto dopo un periodo difficile, mentre gli ospiti puntano a mantenere il ritmo vincente.

Il Coventry ha comandato a lungo la classifica di Championship ma nelle ultime tre giornate ha fatto un solo punto mentre il Middlesbrough ha vinto le ultime sei partite di campionato e adesso è in testa con due punti di vantaggio sui rivali. Una vera impresa quella del Boro, dato gli Sky Blues avevano 10 punti. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Coventry-Middlesbrough (lunedì 16 febbraio 2026 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Ospiti lancitissimi

Il Middlesbrough ha conquistato sei vittorie consecutive in campionato, mentre il Coventry, che dominava la classifica, ha racimolato appena un punto nelle ultime tre partite.

Il Middlesbrough ha preso il comando della classifica di Championship dopo aver vinto sei partite consecutive, lasciando il Coventry con un solo punto nelle ultime tre giornate.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.