Courmayeur valanga in val Veny travolge alcuni sciatori | un morto e due feriti
Una valanga in val Veny, a Courmayeur, ha travolto alcuni sciatori causando un morto e due feriti. La slavina si è staccata questa mattina, probabilmente a causa di un repentino cambiamento delle condizioni della neve, e ha sepolto un gruppo di persone che scendeva lungo il pendio. I soccorritori, arrivati subito sul posto, hanno estratto due feriti che sono stati portati in ospedale ad Aosta, mentre purtroppo non è stato possibile salvare uno degli sciatori coinvolti.
Una valanga si è staccata in mattinata in val Veny, sopra Courmayeur, facendo scattare l’allarme per i soccorritori, intervenuti prontamente per mettere in salvo tutti coloro che erano presenti sulla pista. La slavina si sarebbe verificata pochi minuti dopo le 11, nel canale del Ves, dove erano presenti alcuni freerider. Sul posto è intervenuto il soccorso alpino valdostano, così come tre elicotteri e diverse unità cinofile. Tutte le forze possibili sono state mobilitate, al fine di individuare al più presto le vittime. La stima iniziale è che possano essere rimasti coinvolti da tre a sei sciatori. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Courmayeur, valanga in val Veny travolge alcuni sciatori: in corso le ricerche
Una valanga in val Veny a Courmayeur ha investito alcuni sciatori questa mattina, causando il sospetto che tra tre e sei persone siano rimaste sotto la neve.
Valanga fuoripista sopra Courmayeur, in Val Veny: sciatori travolti nel canale del Ves
Una valanga si è staccata nel canale del Ves, sopra Courmayeur, travolgendo alcuni sciatori che stavano scendendo fuoripista.
Valanga fuoripista sopra Courmayeur, diversi gli sciatori coinvolti. Da tre a sei gli sciatori coinvolti nella valanga che si è staccata nel canale dei Vesses, in un canale della val Veny. Sul posto il Soccorso alpino valdostano, gli uomini della guardia di finanza
Valanga a Courmayeur, sciatori travolti fuoripista: un morto e 2 feriti gravissimi. Si cercano dispersi. È accaduto nel canale valdostano di Vesses, in Val Veny.
ACCADE ORA: tremenda valanga travolge tra 3 e 6 sciatori. É emergenza sopra Courmayeur
Valanga fuoripista sopra Courmayeur, almeno tre sciatori travolti nel canale in val Veny