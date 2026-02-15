Una valanga in val Veny, a Courmayeur, ha travolto alcuni sciatori causando un morto e due feriti. La slavina si è staccata questa mattina, probabilmente a causa di un repentino cambiamento delle condizioni della neve, e ha sepolto un gruppo di persone che scendeva lungo il pendio. I soccorritori, arrivati subito sul posto, hanno estratto due feriti che sono stati portati in ospedale ad Aosta, mentre purtroppo non è stato possibile salvare uno degli sciatori coinvolti.

Una valanga si è staccata in mattinata in val Veny, sopra Courmayeur, facendo scattare l’allarme per i soccorritori, intervenuti prontamente per mettere in salvo tutti coloro che erano presenti sulla pista. La slavina si sarebbe verificata pochi minuti dopo le 11, nel canale del Ves, dove erano presenti alcuni freerider. Sul posto è intervenuto il soccorso alpino valdostano, così come tre elicotteri e diverse unità cinofile. Tutte le forze possibili sono state mobilitate, al fine di individuare al più presto le vittime. La stima iniziale è che possano essere rimasti coinvolti da tre a sei sciatori. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Courmayeur, valanga in val Veny travolge alcuni sciatori: un morto e due feriti

Una valanga in val Veny a Courmayeur ha investito alcuni sciatori questa mattina, causando il sospetto che tra tre e sei persone siano rimaste sotto la neve.

Una valanga si è staccata nel canale del Ves, sopra Courmayeur, travolgendo alcuni sciatori che stavano scendendo fuoripista.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.