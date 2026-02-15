Courmayeur valanga in fuoripista causa due morti e un ferito grave

Il 15 febbraio 2026, una valanga si è staccata nella val Veny, sopra Courmayeur, e ha travolto alcuni sciatori che stavano scendendo fuori pista. La slavina ha causato la morte di due persone e il ferimento grave di un altro sciatore. La massa di neve si è staccata improvvisamente, seppellendo i tre appassionati di sport estremi mentre scendevano tra le rocce e la neve fresca.

Una valanga si è staccata nella mattinata del 15 febbraio 2026 in val Veny e ha travolto alcuni sciatori che scendevano fuoripista, sopra Courmayeur. E’ avvenuto nel canale del Ves. Sul posto è intervenuto il Soccorso alpino valdostano. Sono stati attivati tre elicotteri e sono in corso i sorvoli per cercare segnali dell’apparecchio Artva per le ricerche in valanga. E’ di un morto e due feriti gravissimi il bilancio provvisorio della valanga, i due feriti sono stati trasportati all’ospedale di Aosta (fonte Ansa Video). 🔗 Leggi su Panorama.it

