Cosenza vittoria netta col Cerignola tra contestazioni | tris e rincorsa playoff

Il Cosenza Calcio ha battuto il Cerignola con un punteggio di 3-0 il 14 febbraio 2026 allo stadio “San Vito-Marulla”, ma il risultato ha scatenato proteste tra i tifosi. La vittoria, arrivata grazie a due gol nel primo tempo e uno nel secondo, spinge la squadra verso la zona playoff, mentre i sostenitori criticano alcune decisioni arbitrali che hanno alimentato le polemiche. I giocatori hanno festeggiato la vittoria, ma il clima tra pubblico e società rimane teso.

Cosenza tra campo e contestazioni: tris al Cerignola e un futuro da consolidare. Il Cosenza Calcio ha ottenuto una convincente vittoria contro l'Audace Cerignola, imponendosi per 3-0 nel match disputato il 14 febbraio 2026 allo stadio "San Vito-Marulla". Le reti di Moretti, Garritano e Achour hanno permesso ai rossoblù di consolidare la loro posizione in classifica, avvicinandosi alla zona playoff in un contesto segnato da un clima di contestazione da parte della tifoseria locale. Un'atmosfera particolare al San Vito-Marulla. L'incontro si è svolto in un'atmosfera insolitamente silenziosa, con soli 300 spettatori presenti allo stadio a causa delle proteste della tifoseria contro la società.