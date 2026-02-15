Cosenza saluta Angela Pagliaro | una vita per il canile e gli animali abbandonati lascia un vuoto nella comunità

Angela Pagliaro, presidente della Cooperativa Donnici, è morta a causa di una lunga malattia, lasciando un vuoto enorme nella comunità di Cosenza. La sua passione per gli animali e il suo impegno nel canile comunale hanno salvato molte vite di cani e gatti abbandonati. La cittadinanza ricorda con affetto il suo lavoro quotidiano e il contributo concreto alla tutela degli animali.

Cosenza nel Lutto per Angela Pagliaro: Una Vita per gli Animali Abbandonati. Cosenza piange la scomparsa di Angela Pagliaro, presidente della Cooperativa Donnici e figura chiave nella gestione del canile comunale. La sua prematura scomparsa, avvenuta il 14 febbraio 2026, ha lasciato un vuoto profondo nella comunità locale e tra chi si dedica alla protezione degli animali. Il sindaco Franz Caruso ha espresso il cordoglio dell'amministrazione e dei cittadini, riconoscendo l'impegno e l'umanità che hanno contraddistinto il suo operato. Un Impegno Costante per il Benessere Animale. Angela Pagliaro ha dedicato anni al servizio del canile comunale di Cosenza, affrontando con dedizione una realtà complessa e spesso delicata.