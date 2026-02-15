A Corticella, i residenti sono tornati liberi dopo settimane di disagio: il cantiere che circondava il condominio di via di Corticella 59 è stato rimosso. La confusione sulla gestione dei lavori e la comunicazione tra le parti avevano portato alla chiusura improvvisa di un’area abitata, creando tensioni tra chi vive nel quartiere. Questa mattina, gli operai hanno smantellato le recinzioni, restituendo spazio e libertà ai vicini.

Alla fine una soluzione è stata trovata. Si è trattato di un qui pro quo nell’organizzazione (e nella comunicazione) dei cantieri il caso del ‘recinto’ che ha avvolto un condominio all’altezza del civico 59 di via di Corticella. Lo aveva riportato il Carlino e, ieri, il Comune ha trovato subito una via d’uscita. In tutti i sensi. Il passo carrabile è stato ripristinato e i residenti (circa 50 per 18 famiglie) ora hanno di nuovo la possibilità di entrare e uscire con i propri mezzi dal cancello che conduce al cortile e ai garage. I lavori della linea verde del tram, infatti, avevano completamente bloccato il transito e ‘spazzato’ via il passo carraio quasi una settimana fa: nei primi giorni sembrava un impedimento passeggero, destinato a svanire a stretto giro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Corticella, residenti liberi. Sparito il cantiere-recinto attorno a un condominio

