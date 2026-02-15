Correnti para-mafiose Sinistra e Anm all’attacco di Nordio E lui | Indignazione scomposta

La sinistra e l’Associazione Nazionale Magistrati (ANM) criticano duramente il ministro della Giustizia Carlo Nordio, accusandolo di aver alimentato “correnti para-mafiose”. La replica di Nordio non si fa attendere: definisce le contestazioni “indignazione scomposta”. Nei giorni scorsi, la sinistra aveva mantenuto il silenzio sulle dichiarazioni di Nicola Gratteri, ma ora si scaglia contro il ministro, mentre alcuni osservatori notano un atteggiamento di reattività improvvisa e poco coerente.

Il concetto dell’indignazione a comando si ripete. Solo pochi giorni fa gran parte della sinistra ha taciuto sulle parole di Nicola Gratteri e oggi quella stessa sinistra ritrova la parola per attaccare il ministro della Giustizia Carlo Nordio. Il ministro, in un'intervista al Mattino di Padova, ha dichiarato che le correnti della magistratura costituiscono "una consorteria autoreferenziale che solo il sorteggio può eliminare”. Il sorteggio, ha aggiunto il ministro, “rompe questo meccanismo 'para-mafioso', questo verminaio correntizio come l'ha definito l'ex procuratore antimafia Benedetto Roberti, poi eletto con il Pd al Parlamento europeo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

La sinistra e l’Associazione nazionale magistrati criticano duramente il ministro Nordio, accusandolo di mettere a rischio l’ordinamento costituzionale.

Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, torna a criticare le manifestazioni di oggi, paragonandole agli anni ‘70.

