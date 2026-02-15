Ieri pomeriggio, via Ugo Bassi è stata teatro di scontri tra sostenitori della Rete dei patrioti e antagonisti. Durante una manifestazione per raccogliere fondi a favore di una proposta di legge di iniziativa popolare sulla remigrazione, i due gruppi si sono fronteggiati con cori e insulti. Le tensioni sono aumentate quando alcuni partecipanti hanno iniziato a gridare slogan contrapposti, creando un clima di scontro acceso.

Momenti di tensione, ieri pomeriggio fra antagonisti e rappresentanti della Rete dei patrioti, in via Ugo Bassi per una raccolta fondi a sostegno della proposta di legge di iniziativa popolare per la remigrazione. Uno scambio di cori e insulti – proprio nel mezzo dello shopping del sabato pomeriggio –, senza però che i gruppi entrassero mai in contatto fisicamente. L’appuntamento era stato fissato alle 15 all’angolo fra le vie Ugo Bassi e Nazario Sauro per la petizione, organizzata in contemporanea anche nelle città di Cesena, Parma e Piacenza, per "invertire la rotta". E proprio nel cuore del centro si sono presentati una trentina di antagonisti – di area Don Bosco, Labas e Giovani Palestinesi con tanto di bandiera – che si sono posizionati sul marciapiede proprio di fronte ai patrioti, sempre monitorati dalla polizia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cori e insulti fra patrioti e antagonisti

