Conversazioni linguistiche giovani e mobilità europea | partono i ' Talk n’ Learn'

Il progetto ‘Talk n’ Learn’ nasce per migliorare le competenze linguistiche dei giovani e favorire la loro mobilità in Europa, dopo aver riscontrato una crescente richiesta di opportunità di scambio tra ragazzi. Le sessioni di conversazione, che coinvolgono giovani dai 18 ai 30 anni, si svolgono in ambienti informali e cercano di creare un momento di confronto diretto tra partecipanti provenienti da diverse nazionalità. Questa iniziativa mira a rafforzare la fiducia nell’uso delle lingue straniere, offrendo un’occasione concreta per praticare e confrontarsi con coetanei di altri paesi.

Dopo un primo momento di conoscenza, i partecipanti prenderanno parte a conversazioni informali di livello B1 su temi di interesse giovanile. Saranno attivati tre tavoli linguistici - inglese, francese e spagnolo - in base alle preferenze espresse dai partecipanti. Le attività saranno guidate dai volontari e dalle volontarie di Ibo Italia. Ogni laboratorio prevede un massimo di 10 partecipanti e si svolgerà presso la sede di Informagiovani, in via Castelnuovo (ex Teatro Verdi). Gli incontri sono in programma giovedì 5 marzo, giovedì 12 marzo e giovedì 19 marzo, dalle 14.30 alle 16. "Talk n' Learn è un'iniziativa che interpreta molto bene il senso delle politiche giovanili che stiamo portando avanti - afferma l'assessore alle Politiche Giovanili, Chiara Scaramagli - ossia creare occasioni concrete di crescita e incontro che mettano i ragazzi al centro, valorizzando le loro aspirazioni e accompagnandoli verso una cittadinanza attiva e consapevole.

