Control Resonant si mostra in un nuovo video gameplay

Il 12 febbraio, durante lo State of Play, Sony ha mostrato un video di Control Resonant, il nuovo gioco di Remedy Entertainment. Il filmato rivela scene di combattimenti intensi e l’utilizzo di poteri sovrumani da parte del protagonista. La casa produttrice ha deciso di svelare in anteprima alcune sequenze di gioco per incuriosire i fan.

Durante lo State of Play del 12 febbraio, Sony Interactive Entertainment ha presentato il primo gameplay completo di Control Resonant, nuovo action sci-fi di Remedy Entertainment e seguito dell’acclamato Control. Il filmato, catturato su PlayStation 5 Pro, mostra per la prima volta Dylan Faden in azione all’interno di una Manhattan distorta da forze ultraterrene che stanno letteralmente riscrivendo le leggi della fisica. L’impressione è quella di un progetto più grande, ambizioso e spettacolare rispetto al capitolo originale. Il trailer si concentra su una missione delle prime fasi di gioco ambientata nella West Incursion Zone, un’area di Manhattan trasformata in un incubo geofisico. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Control Resonant si mostra in un nuovo video gameplay Crimson Desert si mostra in un nuovo e spettacolare video gameplay di 15 minuti Pearl-Abyss pubblica un video di 15 minuti che mostra il gameplay di Crimson Desert. Control Resonant, Remedy annuncia il nuovo capitolo della serie con periodo d’uscita Remedy Entertainment torna nel mondo di Control con il nuovo capitolo, Control Resonant. CONTROL: Resonant Is Taking Control To A New Level Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Control Resonant si mostra allo State of Play: primo sguardo al gameplay; Control Resonant mette in mostra il proprio gameplay allo State of Play; Control: Resonant si mostra nel suo nuovo video di gameplay; Control Resonant si mostra allo State of Play: New York si piega su sé stessa e il sequel cambia tutto. Control Resonant si mostra allo State of Play: New York si piega su sé stessa e il sequel cambia tuttoDurante lo State of Play del 12 febbraio 2026 è arrivato uno dei momenti più attesi della serata: il primo vero gameplay esteso di Control: Resonant, il sequel dell’acclamato titolo firmato Remedy Ent ... vgmag.it Control Resonant: Nuovo Gameplay su esplorazione, abilità sovrannaturali e boss ResonantsDurante lo State of Play, Remedy Entertainment ha presentato un nuovo approfondimento su Control Resonant, il thriller fantascientifico in arrivo su PlayStation 5 nel 2026. Il filmato offre ... techgaming.it Dylan Faden è finalmente in azione nel primo video gameplay di #ControlResonant, che purtroppo non rivela la data d'uscita. x.com Control Resonant si mostra con un nuovo video gameplay in attesa di una data di uscita ufficiale. #controlresonant #videogiochi facebook