Conti annuncia l' ultimo super ospite e smonta i teoremi su Pucci | Scelta autonoma

Carlo Conti ha svelato che Andrea Bocelli sarà l’ultimo grande ospite del Festival di Sanremo 2026, chiarendo che la sua partecipazione deriva da una decisione autonoma dell’artista. Conti ha confermato questa scelta durante una diretta su Domenica In, rivolgendo anche alcune parole su i dubbi sollevati in passato riguardo alla presenza di Pucci.
Sarà Andrea Bocelli il super ospite della serata conclusiva del Festival di Sanremo 2026. L'annuncio è stato dato da Carlo Conti in collegamento da Sanremo con Domenica In. "Dopo Tiziano Ferro, Laura Pausini, Eros Ramazzotti e questo ospite si completa il quadro degli artisti italiani che hanno un successo incredibile in tutto il mondo e rappresentano la musica italiana in tutto il mondo. È sempre impegnato ma quest'anno ci sarà sabato sera il grande Andrea Bocelli e sono felice perché lui, Eros e Laura rappresentano i tre grandi nomi lanciati da Pippo Baudo proprio dal palco dell'Ariston", ha ricordato il conduttore e direttore artistico del Festival a pochi giorni dalla kermesse. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Carlo Conti sul caso Pucci: “Scelta del tutto autonoma, nessuna interferenza dal governo”
Carlo Conti ha annunciato che Andrea Pucci ha deciso di rinunciare al ruolo di co-conduttore al Festival di Sanremo senza pressioni o ingerenze da parte del governo, confermando che la scelta è stata tutta sua.
Sanremo, Conti difende il governo: «Pucci scelta autonoma, nessuna interferenza». L’incontro con Mattarella e il sogno degli atleti olimpici sul palco
Carlo Conti ha difeso il governo e la scelta di Amadeus di affidare a Pucci la conduzione di alcune serate del Festival di Sanremo, sottolineando che si è trattato di una decisione autonoma, senza interferenze politiche.
