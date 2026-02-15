Consulente al Carnevale | L’ing Annovi ha il dovere di presenziare alle udienze

Gabriele Annovi, consulente incaricato dalla Procura, ha partecipato alle udienze per chiarire i dettagli dell’incidente avvenuto nel serbatoio Tk61 dell’11 aprile 2018, un fatto che ha coinvolto la raffineria Api di Falconara. La sua presenza è stata richiesta perché deve contribuire a fare chiarezza sui fattori che hanno portato all’incidente. In risposta, l’avvocato Giuseppe Biacca, rappresentante legale della raffineria, ha insistito sul fatto che Annovi ha l’obbligo di essere presente alle udienze e di fornire le informazioni necessarie. La discussione si è infittita dopo che la difesa ha sol

Il legale in house della raffineria Api di Falconara, l’avvocato Giuseppe Biacca, replica al consulente della Procura Gabriele Annovi dopo la polemica sollevata in aula mercoledì dalla difesa della raffineria, al termine dell’udienza davanti al collegio penale dove la raffineria di Falconara è a processo con diversi manager per l’incidente dal serbatoio Tk61 dell’11 aprile del 2018. In aula era stata fatta notare l’assenza del consulente mostrando ai giudici una foto in cui l’ingegnere Annovi era al carnevale di Venezia mascherato da Arlecchino olimpico. Annovi è l’ingegnere che si è occupato di redigere una copiosa relazione sullo stato del sito della raffineria dopo l’incidente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Consulente al Carnevale: "L’ing. Annovi ha il dovere di presenziare alle udienze" Omaggio alle vittime della Shoah. Dal campo di Fossoli al rettorato: "Ricordare è un preciso dovere" Ieri mattina, le strade di una città si sono riempite di persone che hanno preso parte alle commemorazioni per la Giornata della Memoria. Trump risponde alle polemiche: “Parole di Witkoff al consulente di Putin? Normale procedura negoziale” Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Consulente al Carnevale: L’ing. Annovi ha il dovere di presenziare alle udienze; Il Carnevale veneziano e l’Arsenale Water Show 2026: il Richiamo di Olympia; Sestriere si maschera, il programma per un Carnevale ad alta quota; Bosa, Gioggia Laldaggiolu dà il via al Carrasegare ’Osincu 2026 - L'Unione Sarda.it. CENTRI ANZIANI DI ACI CATENA FESTEGGIANO IL CARNEVALE TRA CANTI, BALLI E “MACCHERRONI” ACI CATENA – L’Amministrazione Ferro, con l’assessore alle Politiche Sociali Enza Leonardi e il consulente Nino Grasso, organizza domani, giovedì facebook