consob spunta la pista masciandaro

A fine 2018 e inizio 2019, il governo gialloverde ha aperto il capitolo delle nomine pubbliche, tra cui spunta anche quello di Consob, con una traccia che porta al nome di Masciandaro. Un dettaglio che ha attirato l’attenzione degli inquirenti, coinvolgendo il nome del professore in discussioni sui criteri di nomina e sui possibili favoritismi.

Fine 2018, inizi 2019. Il governo gialloverde si trova sul tavolo il fascicolo delle nomine. Tra le pagine c'è anche il capitolo Consob. Gli ingranaggi si muovono e portano a galla il nome di Marcello Minenna, all'epoca considerato – e forse lo era pure in assenza di alternative – la mente economica dei grillini. Nome leggermente divisivo, come ha dimostrato ampiamente la storia politica successiva. Così i 5 Stelle per anticipare possibili veti inquadrano una seconda figura: Donato Masciandaro. Bocconiano, stimato da Mario Monti. Avrebbe garantito una continuità rispetto al presidente uscente, ai tempi, Mario Nava.