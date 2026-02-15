Consenso in difesa di un principio | Senza un sì libero è violenza
Un flash mob in piazza Tre Martiri ha preso forma per difendere i diritti delle donne e ribadire che il consenso libero è inalienabile. La protesta nasce dalla crescente preoccupazione per alcune proposte di modifiche legislative che potrebbero mettere a rischio questo principio fondamentale, con numerose persone che si sono riunite per manifestare il loro dissenso.
Un flash mob in piazza Tre Martiri per difendere i diritti delle donne e ribadire che sul consenso non si torna indietro. Questa mattina alle 11 sindacati, associazioni impegnate contro le discriminazioni e la violenza di genere, realtà femministe e gruppi della comunità Lgbtq+ scenderanno in piazza a Rimini nell’ambito della mobilitazione nazionale promossa dalla rete dei centri antiviolenza D.i.Re – Donne in Rete contro la violenza. L’iniziativa si inserisce nella campagna "Senza consenso è stupro" e nasce per esprimere contrarietà alla proposta di modifica dell’articolo 609 bis del Codice penale, presentata dalla presidente della Commissione Giustizia del Senato, Giulia Bongiorno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
'Libero e attuale. Senza consenso è violenza', riprogrammato l'incontro pubblico con Laura Boldrini
Consenso libero, centrodestra chiede correzioni alla legge in tema di violenza sessuale: slitta l’approdo in AulaLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
Argomenti discussi: Consenso, in difesa di un principio: Senza un sì libero è violenza; Senza consenso è stupro: il 15 febbraio mobilitazione in Lombardia; Draghi ha il consenso degli italiani; Dal consenso al dissenso: il vicolo cieco del ddl stupri.
Consenso, in difesa di un principio: Senza un sì libero è violenzaSindacati e associazioni scendono oggi in piazza nell’ambito della mobilitazione nazionale contro la riforma del reato di violenza sessuale. Critiche alla proposta di modifica del Codice penale. ilrestodelcarlino.it
La differenza tra consenso e dissenso per accertare una violenza sessualeLa commissione Giustizia del Senato ha adottato una nuova versione del disegno di legge sulla violenza sessuale e sul consenso (significa che è la versione che dovrà poi essere discussa dalle camere): ... ilpost.it
Il Comune di Benevento si schieri a difesa del modello del consenso “solo sì è sì” #Benevento facebook