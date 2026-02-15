Consenso in difesa di un principio | Senza un sì libero è violenza

Da ilrestodelcarlino.it 15 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un flash mob in piazza Tre Martiri ha preso forma per difendere i diritti delle donne e ribadire che il consenso libero è inalienabile. La protesta nasce dalla crescente preoccupazione per alcune proposte di modifiche legislative che potrebbero mettere a rischio questo principio fondamentale, con numerose persone che si sono riunite per manifestare il loro dissenso.

Un flash mob in piazza Tre Martiri per difendere i diritti delle donne e ribadire che sul consenso non si torna indietro. Questa mattina alle 11 sindacati, associazioni impegnate contro le discriminazioni e la violenza di genere, realtà femministe e gruppi della comunità Lgbtq+ scenderanno in piazza a Rimini nell’ambito della mobilitazione nazionale promossa dalla rete dei centri antiviolenza D.i.Re – Donne in Rete contro la violenza. L’iniziativa si inserisce nella campagna "Senza consenso è stupro" e nasce per esprimere contrarietà alla proposta di modifica dell’articolo 609 bis del Codice penale, presentata dalla presidente della Commissione Giustizia del Senato, Giulia Bongiorno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

