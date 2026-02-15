Consar contro l’ex Kantor Lungo viaggio per i tre punti

La Consar Ravenna ha perso contro l’ex Kantor, un risultato che complica la corsa ai playoff. La squadra ravennate si sposta oggi nel cuore della Lucania per affrontare Lagonegro, in una partita fondamentale per mantenere le speranze di classifica. La sfida si gioca alle 16 al Pala Villa d’Agri di Marsicovetere, con arbitri Chiriatti e Gaetano, e sarà trasmessa in diretta su Dazn.

Un'altra tappa verso la meta del miglior piazzamento possibile in chiave playoff. Con questo spirito, la Consar Ravenna, vicecapolista del campionato di A2, affronta oggi pomeriggio Lagonegro nella lunga trasferta in Lucania (si gioca alle 16, al Pala Villa d'Agri di Marsicovetere; arbitri Chiriatti e Gaetano; diretta in chiaro su Dazn). I giallorossi sono secondi in classifica in condominio con Pineto a quota 38. La capolista Prata è a sei lunghezze di distanza, mentre il quarto posto di Aversa è lontano 4 punti. La squadra di coach Antonio Valentini è reduce da due vittorie casalinghe consecutive contro Aversa e Cantù, inframezzate però dal ko a metà settimana di Coppa Italia a Pineto, che ha decretato l'uscita di scena anticipata dalla corsa per la conquista della coccarda tricolore.