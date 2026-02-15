Confesercenti | Si istituisca tavolo permanente di governance sulla movida

Confesercenti Brindisi ha chiesto l’istituzione di un tavolo permanente di governance sulla movida, dopo il sequestro temporaneo di cinque locali nel centro storico. La decisione della magistratura ha portato l’associazione a richiedere un confronto continuo tra esercenti, istituzioni e forze dell’ordine per gestire meglio la situazione. L’obiettivo è trovare soluzioni condivise e prevenire eventuali problemi legati alla movida notturna.

La proposta dell'associazione di categoria, a seguito della chiusura di alcuni locali del centro, disposta dall'autorità giudiziaria: "Prefettura favorevole" L'associazione esprime rispetto per il lavoro della magistratura e delle forze dell'ordine in merito al sequestro temporaneo dei cinque locali del centro storico. Ribadisce però che la grande maggioranza degli esercenti della somministrazione e dell'intrattenimento a Brindisi rispetta pienamente le regole e non è coinvolta nei provvedimenti, pur subendo un danno d'immagine ingiustificato. Le singole imprese interessate seguiranno il proprio iter giudiziario con l'assistenza dei legali incaricati.