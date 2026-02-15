Conegliano-Perugia 3-1 | Bartoccini retrocessa in A2
La squadra Bartoccini MC Restauri Perugia ha subito la retrocessione in Serie A2 dopo la sconfitta per 3-1 contro il Prosecco Doc Imoco Conegliano, che ha conquistato i tre punti e consolidato la propria posizione in classifica. La partita si è svolta davanti a un pubblico numeroso nel palazzetto di Conegliano, dove le padroni di casa hanno dimostrato tutta la loro forza e determinazione.
In una sfida decisiva della massima serie di pallavolo femminile, la formazione di Conegliano ha consolidato la propria leadership rispettando le aspettative e vincendo in quattro set un match fondamentale. La gara, disputatasi al PalaVerde, ha visto le padrone di casa prevalere sulle ospiti di Perugia, confermando ilTeams alto livello e sancendo aritmeticamente la retrocessione delle Black Angels. Il risultato ha segnato la fine della stagione per le Black Angels, che escono dalla massima divisione con la delusione di non aver potuto di più nel percorso di recupero. La formazione di coach Micoli ha mostrato compattezza, mettendo in difficoltà le avversarie, almeno fino a metà del terzo set, quando alcune titolari sono state reinserite per cercare di invertire l’inerzia del match ancora favorevole a Conegliano. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
