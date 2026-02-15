Como parcheggio pagato ma auto rimossa | Comune spiega la segnaletica temporanea per evento sportivo

Il Comune di Como ha rimosso un’auto nonostante il parcheggio fosse pagato, a causa di una segnaletica temporanea per un evento sportivo. Questa situazione si è verificata in via Campo Garibaldi, dove un automobilista aveva pagato il ticket, ma la vettura è stata comunque rimossa. Il Comune ha spiegato che la segnaletica temporanea indica il divieto di sosta durante l’evento e che la presenza di cartelli visibili era chiara. Un dettaglio concreto è che i cartelli erano stati posizionati qualche ora prima dell’inizio della manifestazione.

Parcheggi a Como, Replica del Comune Dopo la Contestazione di un Automobilista. Como, 15 febbraio 2026 – Una controversia sulla rimozione di un’auto in via Campo Garibaldi ha spinto il Comune di Como a chiarire la presenza di una segnaletica temporanea di divieto di sosta, visibile in loco. L’episodio, sollevato da un residente che aveva pagato il parcheggio tramite app, ha riaperto il dibattito sulla chiarezza delle indicazioni e l’efficienza del servizio di rimozione forzata in città. La Segnalazione e la Replica del Comune. La vicenda ha preso piede quando un residente ha denunciato di aver trovato la propria vettura rimossa da via Campo Garibaldi, nonostante avesse regolarmente pagato la sosta attraverso un’applicazione mobile.🔗 Leggi su Ameve.eu Parcheggio pagato, auto rimossa e 172 euro da sborsare: il sabato 'frustrante' di un automobilista a Como Un automobilista di Como si trova a pagare 172 euro e a vedere la sua auto rimossa dopo aver parcheggiato in un’area soggetta a restrizioni durante il fine settimana. Ad Arluno riapre il centro sportivo ma con un’assegnazione temporanea. E scoppia la polemica Ad Arluno, il rinnovato centro sportivo di via della Repubblica riapre con un’assegnazione temporanea, scatenando polemiche tra cittadini e amministrazione. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Parcheggio pagato, auto rimossa e 172 euro da sborsare: il sabato 'frustrante' di un automobilista a Como; 7.500 sensori nei parcheggi di Roma: cosa cambierà per automobilisti e residenti; Parcheggi a pagamento, gara aggiudicata. Cosa cambia per la sosta; Como, esplode la protesta nella via: E' privata ma il Comune mette posti blu. Volete far pagare anche nei garage? (I documenti). Parcheggio pagato, auto rimossa e 172 euro da sborsare: il sabato 'frustrante' di un automobilista a ComoLa partita del Como è in programma oggi, 14 febbraio, ma i divieti scattano già dal venerdì sera: Nessun cartello chiaro. Al deposito anche il caso di un anziano disabile lasciato in difficoltà ... quicomo.it Napoli vs Como in diretta! Vivi la partita insieme a noi in un’atmosfera unica Solo per i primi 50 prenotati: partecipa all’estrazione e prova a vincere la consumazione gratis! Start ore 21:00 Parcheggio Privato Custodito Sala interna ed esterna ( facebook