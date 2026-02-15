A 60 anni, molte donne scelgono di puntare sulla semplicità, preferendo un trucco naturale che valorizzi la loro espressione autentica. Questo atteggiamento nasce dalla voglia di mostrare con fierezza la propria esperienza e di evitare eccessi che potrebbero appesantire il volto. La tendenza attuale si concentra quindi su un look sobrio e luminoso, che mette in risalto i lineamenti senza mascherarli.

C’è qualcosa a 60 anni che nessun viso più giovane ha ancora. Quella maturità e consapevolezza: il coraggio della propria bellezza che racconta la propria storia. Una bellezza che cerca di essere sempre più autentica, reale, sicura di sé. Curata sì, sublimata da trattamenti (anche di medicina estetica) che la esaltano senza stravolgerla e stigmatizzarla. Così, alla domanda “ come truccarsi a 60 anni ” si può rispondere: come vi piace. Come vi sentite. Anche se la moda (e le ultime sfilate) dà la sua risposta. La tendenza make up dominante per donne che si apprestano a raggiungere questa età o l’hanno superata, è senza trucco. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Come truccarsi a 60 anni? La tendenza è nuda

Le giacche mini tornano di moda, questa volta nei look con tailleur coordinati ispirati agli anni '60.

Dalle sfilate Autunno Inverno 2025-26 emerge un ritorno deciso allo stile bon ton degli Anni 60.

COME ESSERE BELLISSIME A 60 ANNI: MAKE-UP TUTORIAL

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.