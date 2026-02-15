Coltellata al figlio durante litigio finisce in carcere

Un uomo di 44 anni di Sarno ha aggredito il figlio con un coltello durante un litigio avvenuto a gennaio, causando una ferita grave. La polizia ha arrestato l’uomo, che ora è accusato di tentato omicidio, e lo ha portato in carcere. La lite tra i due è scoppiata nel corso di una discussione familiare, finendo con un gesto violento e pericoloso.

Coltellata al figlio durante un litigio, 44enne finisce in carcere. Risponde di tentato omicidio un uomo di Sarno, che a gennaio scorso colpì il figlio con un coltello al culmine di un litigio. L'uomo è stato arrestato giorni fa, dietro ordinanza del Gip di Nocera Inferiore. Sarà interrogato nei prossimi giorni. Secondo le accuse, durante una discussione con il figlio minorenne, sferrò a quest'ultimo una coltellata al torace, causandogli 20 giorni di prognosi. L'indagine è stata condotta dai carabinieri della stazione locale. SalernoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato.🔗 Leggi su Salernotoday.it Sarno, padre accoltella il figlio durante litigio e gli perfora un polmone A Sarno, un uomo di 50 anni è stato denunciato dopo aver accoltellato il suo figlio 20enne durante un litigio. Porta la droga al figlio in carcere: finisce anche lui in cella Un tentativo di consegna di droga in un istituto penitenziario si è concluso con l’arresto anche del corresponsabile. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Coltellata al figlio durante litigio, finisce in carcere; Coltellate al dirigente comunale per l'affido dei figli: condannato; Lonate Pozzolo, niente carcere per il figlio del rapinatore: Rayan Massa ai domiciliari; Uccise il suocero a coltellate nel Varesotto, Elena Pagani sarà sottoposta a perizia psichiatrica. Uccise il compagno con una coltellata, condannata a 21 anni di carcere Stella Boggio: il pm ne aveva chiesti 14Stella Boggio è stata condannata a 21 anni di carcere per l'omicidio del compagno Marco Magagna, ucciso il 7 gennaio 2025 con una coltellata al cuore ... fanpage.it La versione di Rayan, il figlio complice del ladro ucciso dal padrone di casa: C’ero ma sono rimasto fuoriLonate Pozzolo, il 18enne si è costituito e ora si trova in carcere. Prosegue la caccia a un terzo uomo che faceva da palo e guidava l’auto usata per la fuga ... ilgiorno.it Il diciottenne, figlio dell’uomo colpito a morte da una coltellata dopo una colluttazione lo scorso 14 gennaio, si è costituito questa mattina in Procura a Busto Arsizio facebook