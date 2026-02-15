Colpisce la dipendente | denunciato Lo aveva invitato a cambiare cassa

Un uomo è stato denunciato dopo aver aggredito una dipendente di un supermercato. La lite è nata quando le ha chiesto di spostarsi alla cassa vicina perché quella in uso stava chiudendo. La donna ha subito una ferita leggera al braccio durante l’episodio.

Non avrebbe gradito l'invito a spostarsi alla cassa a fianco per effettuare il pagamento della spesa, in quanto la cassa a cui si era avvicinato era in chiusura. Una richiesta che ha fatto andare su tutte le furie un quarantenne di origine ghanese, residente nella Bassa, il quale ha urlato qualcosa all'indirizzo di una cassiera, per poi lanciarle addosso un sacchetto di arachidi, come segno di protesta. Ma quel gesto di stizza ha provocato una ferita alla donna, poi raggiunta dal personale di soccorso e accompagnata in ospedale per le medicazioni, venendo dimessa con una prognosi di guarigione di tre giorni.