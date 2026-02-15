Colpa di un drone o di un palloncino?

Un drone o un palloncino hanno causato il temporaneo blocco dell’aeroporto di El Paso, in Texas. L’impianto, che doveva rimanere chiuso dieci giorni, ha invece riaperto in poche ore, lasciando tutti sorpresi. Le autorità stanno ancora cercando di capire cosa abbia provocato l’allarme. Diversi testimoni hanno riferito di aver visto un oggetto sospeso nel cielo poco prima della chiusura. La vicenda ha suscitato molte discussioni tra i residenti e gli esperti di sicurezza.

L'aeroporto di El Paso, in Texas, doveva restare chiuso per 10 giorni ma ha riaperto in poche ore: ci sono versioni contrastanti su cosa sia successo Nella notte tra martedì 10 e mercoledì 11 febbraio lo spazio aereo sopra l’aeroporto internazionale di El Paso, in Texas, è stato dichiarato chiuso per 10 giorni. Era una misura eccezionale per la durata, perché era stata disposta all’improvviso, e anche per la sua portata: la chiusura ha fin da subito causato gravi ritardi, cancellazioni dei voli e disagi per i passeggeri. Dopo solo 8 ore però l’ordine è stato revocato, lo spazio aereo è stato riaperto, e tutto è tornato gradualmente alla normalità. 🔗 Leggi su Ilpost.it

