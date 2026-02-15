Colpa di un drone o di un palloncino?
Un drone o un palloncino hanno causato il temporaneo blocco dell’aeroporto di El Paso, in Texas. L’impianto, che doveva rimanere chiuso dieci giorni, ha invece riaperto in poche ore, lasciando tutti sorpresi. Le autorità stanno ancora cercando di capire cosa abbia provocato l’allarme. Diversi testimoni hanno riferito di aver visto un oggetto sospeso nel cielo poco prima della chiusura. La vicenda ha suscitato molte discussioni tra i residenti e gli esperti di sicurezza.
L'aeroporto di El Paso, in Texas, doveva restare chiuso per 10 giorni ma ha riaperto in poche ore: ci sono versioni contrastanti su cosa sia successo Nella notte tra martedì 10 e mercoledì 11 febbraio lo spazio aereo sopra l’aeroporto internazionale di El Paso, in Texas, è stato dichiarato chiuso per 10 giorni. Era una misura eccezionale per la durata, perché era stata disposta all’improvviso, e anche per la sua portata: la chiusura ha fin da subito causato gravi ritardi, cancellazioni dei voli e disagi per i passeggeri. Dopo solo 8 ore però l’ordine è stato revocato, lo spazio aereo è stato riaperto, e tutto è tornato gradualmente alla normalità. 🔗 Leggi su Ilpost.it
Il calcio di Gasperini come un palloncino liberato nel cielo
Il calcio di Gasperini si presenta come un palloncino che si solleva lentamente nel cielo, simbolo di un approccio tattico e creativo.
Il palloncino di Nkunku chiude il 2025 del Milan. L'arte di arrangiarsi di Max funziona
Il 2025 si conclude con un tocco di leggerezza per il Milan, grazie al palloncino rosso di Christopher Nkunku.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Hanno provato a far schiantare 10 aerei in volo: non sappiamo chi è stato, ma abbiamo scoperto come; Atleti, calciatori, pugili: ecco chi erano i 22 ucraini ricordati sul casco di Vladyslav Heraskevych, squalificato dal Cio; Le Olimpiadi degli alunni della Carlo Levi: formano i cinque cerchi nel cortile della scuola; Truffa online con la Postepay, condanna definitiva per un 31enne salernitano.
Belgio, chiusi di nuovo per droni gli aeroporti di Bruxelles e Liegi: 80 voli cancellati«Quando viene avvistato un drone, la procedura standard prevede l’interruzione dei voli per almeno 30 minuti, il tempo necessario per effettuare i controlli del caso e assicurarsi che non vi siano più ... ilsole24ore.com
Un drone avvistato su aeroporto di Berlino. Voli interdetti per due oreUna nuova ondata di interruzioni aeree ha colpito la Germania, questa volta all'aeroporto di Berlino-Brandeburgo (BER), dove l'avvistamento di un drone ha costretto le autorità a sospendere i voli per ... rainews.it
In Toscana il fango fa rave. E non è colpa tua. Cartello sopra la scena: “paludi arcobaleno” a San Rossore. Succede nel Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli, tra Pisa e Viareggio. Tra pinete costiere e acqua ferma, gli specchi d’acqua non ri facebook