Collovati non ci sta | Rocchi dia le dimissioni Bastoni ha sbagliato Ha esultato e …

Fulvio Collovati si infuria dopo il gesto di Bastoni durante la partita contro la Juventus. L’ex difensore ha chiesto che Rocchi chieda le dimissioni e ha criticato l’atteggiamento del giocatore nerazzurro, che ha esultato dopo aver simulato un fallo. Collovati ha osservato che Bastoni ha esagerato e ha commesso un errore grave.

E' successo di tutto durante Inter-Juventus: vittoria per 3-2 dei nerazzurri in una partita pesantemente condizionata dal rosso clamoroso inventato ai danni di Kalulu a fino primo tempo. Gara che interessava da vicino ovviamente anche il Milan, visto che il Diavolo resta in corsa per lo Scudetto proprio contro la squadra di Chivu. L'ex calciatore dei rossoneri e non solo Fulvio Collovati ha commentato senza giri di parole la simulazione di Bastoni, che ha ingannato La Penna sul secondo giallo sventolato in faccia a Kalulu. Fulvio Collovati ha criticato aspramente l'arbitraggio nel derby tra Inter e Juventus, chiedendo a Rocchi di dimettersi. Non ci provino Rocchi e gli altri vertici arbitrali a tirare in ballo il "buco" normativo del protocollo VAR, che impedisce agli addetti video di intervenire in caso espulsione per doppia ammonizione. Quello sarà cambiato da chi di dovere a livello internazionale.