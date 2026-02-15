Collateral e Drive sono le ultime testimonianze di una Los Angeles che non esiste più
Collateral e Drive sono le ultime testimonianze di una Los Angeles che ormai non c’è più. Questi film, diretti rispettivamente da Michael Mann e Nicolas Winding Refn, mostrano una città cambiata, più lontana dall’immagine classica. La presenza di strade deserte e luci al neon spente evidenzia come il volto di Los Angeles si sia trasformato negli ultimi anni.
Il film diretto da Michael Mann e quello diretto da Nicolas Winding Refn hanno catturato sul grande schermo una 'City of Angeles' che, ormai, appartiene solo ai ricordi. Collateral di Michael Mann e Drive di Nicolas Winding Refn sono due pellicole che, per utilizzare uno di quegli aggettivi stra-abusati e a effetto, sono letteralmente iconiche. Ogni amante del cinema ha uno o più motivi diversi per apprezzarle: le storie stilizzate che propongono, i personaggi spigolosi e magnetici, la colonna sonora, la fotografia, il look riconoscibile, l'atmosfera noir, hard boiled. O, molto più probabilmente, per tutta questa serie di ragioni elencate qua.
