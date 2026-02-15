Coach Mrsic | Abbiamo giocato con grande cuore è mancata solo un po' di lucidità

Il coach Mrsic ha detto che la Bertram Derthona ha vinto a Sassari perché i suoi giocatori hanno dato tutto in campo, anche se hanno sbagliato qualche scelta di troppo. La squadra ha dimostrato coraggio e determinazione, ma ha faticato a mantenere la lucidità negli ultimi minuti. La partita si è decisa negli ultimi possessi, quando la differenza di punti si è fatta più difficile da recuperare per i padroni di casa.

Nel corso del 20esimo turno della Serie A Unipol, la Bertram Derthona ha conquistato la vittoria in trasferta contro Sassari con il punteggio di 89-82, in una serata che ha messo in evidenza l'intensità fisica e la gestione delle successive meglio riuscite dagli ospiti. In sala stampa, le valutazioni di Veljko Mršic e di Nate Johnson hanno riassunto una partita combattuta, caratterizzata da momenti di dominio alternati e da una prolungata ricerca di lucidità nei possessi decisivi. l'impostazione di Tortona: una squadra capace di imporre ritmo e pressione, costringendo Sassari a inseguire nel punteggio.