Clima teso e pochi programmi l’affondo della Cgil sulla politica agrigentina

Da agrigentonotizie.it 15 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il segretario della Cgil di Agrigento, Alfonso Buscemi, critica la mancanza di proposte chiare e denuncia il clima di tensione che si respira in città. La causa è il poco dibattito pubblico sui temi principali e l’assenza di programmi concreti da parte dei politici locali. Buscemi invita i cittadini a partecipare di più e chiede ai leader di assumersi responsabilità evidenti. A pochi mesi dalle elezioni, la situazione si fa sempre più difficile, con poche idee in campo e molti scontri tra le forze politiche.

Il segretario Alfonso Buscemi chiede confronto pubblico, unità sociale e risposte concrete su lavoro, servizi e futuro dei giovani in vista delle amministrative Un appello al confronto pubblico, alla responsabilità politica e alla partecipazione civica arriva dal segretario della Cgil di Agrigento, Alfonso Buscemi, che interviene nel dibattito cittadino a pochi mesi dalle elezioni amministrative. Secondo il rappresentante sindacale, in città si registra una preoccupante mancanza di discussione seria e trasparente sui nodi reali che riguardano la comunità. A prevalere, osserva Buscemi, sembrano essere tatticismi, equilibri interni e logiche di conservazione del potere più orientate alla tutela di posizioni personali e di gruppo che alla costruzione di una prospettiva credibile per il futuro, mentre i cittadini attendono risposte su lavoro, servizi, sviluppo, povertà crescente e assenza di opportunità per i giovani.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.itImmagine generica

I tempi della sanità agrigentina, l'affondo di Calenda: “Quattro mesi per una radioterapia, è inaccettabile”

Si affaccia col braccio teso mentre passa il corteo della Cgil: "Stavo salutando"

Durante il corteo della Cgil, un individuo si è affacciato dalla finestra con il braccio teso, suscitando attenzione.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Il Pd verso il congresso. Tra scorie e clima teso. Neo segretario: i nomi; Clima teso in zona Po dopo l'aggressione al direttore dell'Eurospar; Opposizione Ascoli, 'su agente ferito clima teso voluto dalla maggioranza'; Il Righi riapre dopo il raid che ha provocato 10mila euro di danni. E il caso arriva in Parlamento.

clima teso e pochiClima teso in zona Po dopo l'aggressione al direttore dell'EurosparIeri, l’aggressione da parte di un uomo ubriaco – poi identificato in un 42enne italiano, senza fissa dimora – ... cremonaoggi.it

Clima teso al Tottenham, comunicato dei tifosi: Si percepisce un calo di ambizioneClima teso in casa Tottenham a poche ore dalla sfida di FA Cup contro l’Aston Villa (oggi, ore 18:45). Il Tottenham Hotspur Supporters’ Trust (THST), principale gruppo di tifosi del club, ha diffuso ... m.tuttomercatoweb.com