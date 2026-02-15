Clima teso e pochi programmi l’affondo della Cgil sulla politica agrigentina

Il segretario della Cgil di Agrigento, Alfonso Buscemi, critica la mancanza di proposte chiare e denuncia il clima di tensione che si respira in città. La causa è il poco dibattito pubblico sui temi principali e l’assenza di programmi concreti da parte dei politici locali. Buscemi invita i cittadini a partecipare di più e chiede ai leader di assumersi responsabilità evidenti. A pochi mesi dalle elezioni, la situazione si fa sempre più difficile, con poche idee in campo e molti scontri tra le forze politiche.

Il segretario Alfonso Buscemi chiede confronto pubblico, unità sociale e risposte concrete su lavoro, servizi e futuro dei giovani in vista delle amministrative Un appello al confronto pubblico, alla responsabilità politica e alla partecipazione civica arriva dal segretario della Cgil di Agrigento, Alfonso Buscemi, che interviene nel dibattito cittadino a pochi mesi dalle elezioni amministrative. Secondo il rappresentante sindacale, in città si registra una preoccupante mancanza di discussione seria e trasparente sui nodi reali che riguardano la comunità. A prevalere, osserva Buscemi, sembrano essere tatticismi, equilibri interni e logiche di conservazione del potere più orientate alla tutela di posizioni personali e di gruppo che alla costruzione di una prospettiva credibile per il futuro, mentre i cittadini attendono risposte su lavoro, servizi, sviluppo, povertà crescente e assenza di opportunità per i giovani.