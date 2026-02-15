Cliente trovato morto in un affittacamere a due passi dal Vaticano | scoperti ospiti non registrati

Un cliente è stato trovato morto in un affittacamere vicino al Vaticano, probabilmente a causa di un malore. La polizia ha scoperto che alcuni ospiti non erano stati mai registrati, sollevando sospetti sulla loro presenza. Gli agenti stanno indagando per capire se ci sia un collegamento tra la morte e la presenza di clienti irregolari.

Prima la segnalazione di una persona che stava male e che è stata ritrovata senza vita. Poi la scoperta dei clienti “fantasma”. Il tutto è successo all’interno di un bed & breakfast a due passi dal Vaticano. Una struttura assolutamente in regola dove, però, proprietario e receptionist non registravano gli ospiti sul portale dedicato. Tutto inizia lo scorso 9 febbraio quando la polizia di stato riceveva la chiamata di una persona che diceva che un suo amico aveva accusato un malore mentre alloggiava in un affittacamere a Prati, in pieno centro. La polizia è giunta sul posto ed ha trovato l’uomo, nella sua stanza, senza vita.🔗 Leggi su Romatoday.it

Nella giornata di oggi, in via Iovara a Casagiove, è stato rinvenuto senza vita un uomo di circa 80 anni all’interno della propria automobile.

Un alloggio vicino al Vaticano è stato scoperto operare senza regolare registrazione, ospitando oltre 200 persone non registrate.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.