Classifica Radio Canzone D’Amore di Geolier è il brano più ascoltato

Geolier conquista la prima posizione nella classifica Radio con il suo brano “Canzone D’Amore”, che ha superato tutte le altre canzoni nelle ultime settimane. La canzone ha ottenuto un grande successo, anche grazie alle numerose richieste degli ascoltatori nelle radio di tutta Italia. Nelle classifiche più recenti, si vedono anche Bruno Mars e Blanco che si contendono le prime posizioni, dimostrando quanto il pubblico sia attento alle nuove uscite.

Scossone nella Classifica Radio, dove le ultime release hanno conquistato le posizioni più alte della top ten, nelle quali troviamo Geolier, Bruno Mars e Blanco. Acquario di Ultimo scende dalla #7 alla #10: il brano che inaugura una nuova stagione musicale per il cantautore romano, arriva a distanza di nove mesi dal precedente Bella Davvero. Harry Styles entra in top ten con Aperture, che sale dalla #14 alla #9, segnando la posizione più alta raggiunta dalla sua release avvenuta lo scorso 23 gennaio. L'avvento del singolo era stato anticipato da manifesti che hanno tappezzato le città, sulle quali appariva la frase dell'inciso We Belong Together.