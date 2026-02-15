Classifica curling maschile | altra sconfitta per gli azzurri si allontana la semifinale

La squadra maschile di curling ha perso contro la Norvegia, una sconfitta che complica la corsa alle semifinali alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Dopo aver vinto contro Svezia e Gran Bretagna, gli azzurri sono stati superati dalla Germania e, ora, anche dalla Norvegia. Questa serie di risultati li mette fuori dalla zona qualificazione, rendendo più difficile raggiungere le semifinali.

Il curling azzurro incappa nella seconda sconfitta consecutiva della squadra maschile, giunta nel quarto incontro del round robin delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: gli azzurri, dopo aver battuto la Svezia e la Gran Bretagna, hanno ceduto alla Germania e, oggi, alla Norvegia, finendo, al momento, fuori dalle prime 4 posizioni, che assicurano il passaggio alle semifinali. Nulla però è compromesso. In testa alla classifica resta a punteggio pieno soltanto la Svizzera, con 4 successi in altrettanti match, seguita dalla Gran Bretagna, con 4 affermazioni in 5 gare (unico stop proprio contro l’Italia). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Classifica curling maschile: altra sconfitta per gli azzurri, si allontana la semifinale LIVE Italia-Norvegia 7-10, Curling maschile Olimpiadi in DIRETTA: altra sconfitta all’ultimo end. Adesso si fa dura per gli azzurri L’Italia ha perso contro la Norvegia 7-10 nel curling maschile alle Olimpiadi, a causa di un ultimo end complicato che ha portato alla sconfitta. LIVE Italia-Germania 5-6, Curling maschile Olimpiadi in DIRETTA: sconfitta all’extra-end degli azzurri! Gli azzurri di curling hanno perso contro la Germania 5-6 all’extra-end, a causa di un errore durante l’ultimo lancio. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: L’Italia spreca e viene punita all’extra-end dalla Germania: prima sconfitta alle Olimpiadi; Retornaz imperfetto, Azzurri al 1° ko: la Germania fa festa 6-5; Classifica curling misto Olimpiadi: l’Italia si gioca tutto nelle ultime due partite; Milano Cortina 2026: 2 ori azzurri con Rieder-Kainzwaldner e Voetter-Oberhofer. LIVE Italia-Norvegia 7-10, Curling maschile Olimpiadi in DIRETTA: altra sconfitta all’ultimo end. Adesso si fa dura per gli azzurriCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-CECHIA DI CURLING DALLE 19.05 11.58 Per il momento è tutto amici di OA Sport! La ... oasport.it Curling: la Gran Bretagna vince ancora nella sesta sessione maschile, bene gli USANon una buona mattina per gli amanti italiani del curling. La squadra maschile ha infatti incasellato la seconda sconfitta nel Round Robin valido per le ... oasport.it La quarta giornata di Milano Cortina ha visto l'assegnazione di 27 medaglie, 9 oro, 9 arento e 9 bronzo. L'Italia si è aggiudicata: l'oro nella staffetta mista (short track), il bronzo nel curling doppio misto ed è settima nella classifica generale con 11 medaglie. Nel facebook Buongiorno! Questo lunedì olimpico inizia con il curling e l’ultima partita del round robin fra Italia e Stati Uniti del doppio misto importante per stabilire la classifica finale e, quindi, gli accoppiamenti in SF (a cui, vi ricordo, siamo già qualificati). x.com