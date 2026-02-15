Civitanova teatri a pieno regime | oltre 100mila spettatori e ora la sfida di coinvolgere i giovani

A Civitanova, l’Azienda dei Teatri ha registrato oltre 100mila presenze nel 2025, un dato che dimostra come il teatro sia diventato un punto di riferimento per il pubblico locale. La crescita del numero di spettatori ha portato a un aumento delle attività e degli spettacoli, ma ora l’obiettivo principale è coinvolgere di più i giovani. La direzione si prepara a lanciare iniziative specifiche per attrarre le nuove generazioni e mantenere vivo l’interesse verso il teatro.

Civitanova punta sui giovani: il teatro guarda al futuro con oltre 100mila spettatori nel 2025. L'Azienda dei Teatri di Civitanova chiude un anno positivo con un pubblico che supera le 100mila presenze, ma guarda ora al futuro con una strategia chiara: attrarre le nuove generazioni. La presidente Maria Luce Centioni e il consiglio di amministrazione delineano un piano per rendere i teatri spazi inclusivi e dinamici, consolidando i risultati raggiunti e aprendosi a nuove forme di espressione culturale. Un bilancio in crescita: il 2025 conferma il trend positivo. Il 2025 si è concluso con un risultato significativo per l'Azienda dei Teatri di Civitanova: oltre 100mila spettatori hanno partecipato ai più di 200 eventi organizzati nei diversi spazi culturali della città.