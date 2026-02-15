Cittadella mister Iori | Serve continuità mentale Dobbiamo tornare solidi

Il mister Iori ha dichiarato che il Cittadella deve ritrovare la solidità mentale dopo la sconfitta di Busto Arsizio, che ha complicato le possibilità di risalire in classifica. La squadra punta a dimenticare rapidamente quella prestazione e a concentrarsi sulla sfida contro il Renate, in programma lunedì sera alle 20:30 al Tombolato. L’obiettivo è cancellare la trasferta negativa e avvicinarsi al team avversario, che occupa il quinto posto insieme a loro.

Vigilia del Monday Night per il Cittadella di mister Iori, atteso dallo scontro diretto per il quinto posto con il Renate al Tombolato. Il tecnico ritrova Diaw e Pavan, ma perde Rizza. Al suo posto duello per una maglia da titolare tra Crialese e Perretta Cancellare la trasferta di Busto Arsizio, agganciare in classifica il Renate al quinto posto. Con questi due obiettivi il Cittadella riparte in campionato verso l'impegno di lunedì sera alle 20:30 contro il Renate al Tombolato, valido per la 27ª giornata di campionato. «Recuperiamo Diaw. Rientra tra i convocati anche Pavan, che ha svolto tre giorni di allenamento in questa settimana: è rientrato e sarà a disposizione.