Cirio casa e nuovi ospedali gli obiettivi del 2026 per l’amministrazione regionale piemontese

Il governatore Cirio ha annunciato che nel 2026 la Regione Piemonte investirà pesantemente nella costruzione di nuove case e nella realizzazione di ospedali moderni. La decisione nasce dall’aumento delle richieste di alloggi e dalla necessità di migliorare i servizi sanitari, soprattutto nelle aree più periferiche. La Regione ha già predisposto un piano dettagliato che prevede la creazione di oltre 10.000 nuovi posti letto e il recupero di edifici pubblici inutilizzati, per rafforzare il sistema sanitario e abitativo.

Il Piemonte punta su casa e natalità: un piano regionale per il 2026. Il Piemonte si prepara a un 2026 all'insegna del sostegno alle famiglie e della riqualificazione del patrimonio immobiliare. Il presidente Alberto Cirio ha annunciato un piano per ristrutturare mille alloggi regionali, destinati a giovani coppie con figli, con un canone di locazione agevolato di 150 euro mensili. L'obiettivo è contrastare il calo demografico e rendere la regione più attrattiva per chi desidera costruire un futuro. Riqualificare per attrarre: il cuore del progetto. Il piano, presentato il 15 febbraio 2026, si concentra sulla riqualificazione di immobili di proprietà della Regione.