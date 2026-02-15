Cinquanta docenti in formazione sull’autismo | scuole in rete con il Comprensivo 2 e l' Anffas di Chieti

A Chieti, cinquanta insegnanti iniziano un percorso di formazione sull’autismo, perché le scuole vogliono migliorare l’inclusione degli studenti con bisogni speciali. Il progetto, promosso dal Comprensivo 2 e dall’Anffas di Chieti, partirà a marzo 2026 e coinvolge cinque scuole della città. Gli insegnanti apprenderanno strategie pratiche per supportare gli alunni nello studio e nelle attività quotidiane.

Prenderà il via nel mese di marzo 2026 un importante percorso di formazione dedicato alle problematiche dello spettro autistico che coinvolgerà cinquanta docenti appartenenti a cinque istituzioni scolastiche cittadine, riunite in rete con l'istituto comprensivo 2, scuola capofila dell'iniziativa, in collaborazione con l'Anffas Chieti. Le scuole partecipanti sono i Comprensivi 1,2,3,4 di Chieti e il Convitto "G.