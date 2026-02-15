Cina | con Berlino partnership di livello

La Cina ha annunciato la volontà di rafforzare la collaborazione con la Germania, in risposta alle tensioni commerciali crescenti tra i due paesi. Un rappresentante di Pechino ha affermato che le due nazioni vogliono elevare il loro rapporto strategico e hanno iniziato a pianificare progetti condivisi nel settore tecnologico. La notizia arriva in un momento in cui le relazioni tra Cina e occidente sono spesso tese e caratterizzate da sfide economiche.

