Cime tempestose tra virgolette con Gabriele Niola
Gabriele Niola commenta le nuove riproduzioni cinematografiche di classici, tra cui l’atteso “Cime tempestose” di Emerald Fennell, uscito nelle sale. La protagonista del film, interpretata da un’attrice emergente, si confronta con le sfide di portare sul grande schermo un romanzo complesso come quello di Emily Brontë. Giulia Pilotti ne discute con lui, chiedendogli se il film riesce a catturare l’intensità del libro originale.
Il libro è sempre meglio del film? Si può adattare un classico? Esce al cinema “Cime tempestose” di Emerald Fennell, Giulia Pilotti ne parla con Gabriele Niola Il 12 febbraio è uscito al cinema un nuovo adattamento, molto libero, del classico di Emily Brontë. In questa puntata Giulia Pilotti e Gabriele Niola parlano di Cime tempestose, di “Cime tempestose” e dei vari film che sono stati tratti da questo grande romanzo prima del più recente di Emerald Fennell. Si parla anche della nuova sopraccoperta di Einaudi che ha fatto arrabbiare un po’ di lettori, di film e libri “da femmine” e di un Jacob Elordi così così. 🔗 Leggi su Ilpost.it
Quasi non si vedono ma significano tutto: perché in “Cime tempestose” di Emerald Fennell ci sono le virgolette?
Tra i titoli più discussi e attesi del 2026 spicca senza dubbio il nuovo adattamento di *Cime tempestose*, il capolavoro gotico di Emily Brontë.
“Cime tempestose” non è esattamente Cime tempestose
L’adattamento di “Cime Tempestose” di Emerald Fennell con Margot Robbie e Jacob Elordi si prende molte libertà rispetto al romanzo originale.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
'Cime tempestose' è un bellissimo brutto film. È tutto molto stiloso, a partire da Margot Robbie e Jacob Elordi. Peccato però che Emerald Fennell trasformi la storia di Cathy e Heathcliff in un romance patinato che tradisce Brontë.
Cime tempestose (2026). Lasciate ogni speranza voi che entrate. Recensione, trama e cast di Cime tempestose (2026): il film con Margot Robbie e Jacob Elordi ispirato all'omonimo romanzo di Emily Brontë