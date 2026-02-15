Cimbro da bancario a romanziere I suoi thriller ambientati a Bollate
Aldo Cimbro, ex bancario, ha deciso di dedicarsi alla scrittura di romanzi dopo aver lasciato il lavoro, attirato dalla voglia di raccontare storie ambientate a Bollate. La sua passione per i libri lo ha spinto a scrivere thriller che coinvolgono direttamente il suo quartiere, come dimostra il suo ultimo romanzo,
Aldo Cimbro e la passione per i libri. E’ uscito il suo terzo thriller " Una settimana da incubo ", sempre ambientato nel nostro territorio. Il bollatese, 70enne in pensione, durante il Covid ha scoperto la passione dello scrivere. Dal lavoro di commerciale nel settore delle banche e persona curiosa di imparare e approfondire, durante i mesi del virus, in cui non si poteva uscire, ha avuto un’idea. E’ nato così "33 destini" ambientato nei nostri giorni, inizialmente tra la nebbia autunnale di Milano e l’hinterland, poi nella cornice del lago di Como e con epilogo nella storica Villa Arconati, luoghi legati da un clamoroso e misterioso omicidio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
E' in sorveglianza speciale ma gira con attrezzi da scasso, nuovo arresto per il ladro-romanziere: "Andavo dalla mia donna"
Un uomo già sotto sorveglianza speciale è stato arrestato di nuovo ad Ancona.
10 romanzi ambientati durante il periodo di Natale da leggere subitoLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
Argomenti discussi: Cimbro, da bancario a romanziere. I suoi thriller ambientati a Bollate.
Cimbro, da bancario a romanziere. I suoi thriller ambientati a BollateAldo Cimbro e la passione per i libri. E’ uscito il suo terzo thriller Una settimana da incubo , sempre ambientato nel nostro territorio. Il bollatese, 70enne in pensione, durante il Covid ha scope ... ilgiorno.it
Unipol, cosa c'è dietro lo show di Cimbri: da Montani stai sereno a VascoChe cosa c'è dietro lo show di Cimbri: Montani stai sereno, poi cita Vasco. E sul risiko bancario... Stai sereno divenuto analogo del famoso bacio della morte dopo la frase di Matteo Renzi ... affaritaliani.it