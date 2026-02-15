cimbro da bancario a romanziere i suoi thriller ambientati a bollate

Aldo Cimbro, ex bancario, ha deciso di dedicarsi alla scrittura di romanzi dopo aver lasciato il lavoro, attirato dalla voglia di raccontare storie ambientate a Bollate. La sua passione per i libri lo ha spinto a scrivere thriller che coinvolgono direttamente il suo quartiere, come dimostra il suo ultimo romanzo,

Aldo Cimbro e la passione per i libri. E’ uscito il suo terzo thriller " Una settimana da incubo ", sempre ambientato nel nostro territorio. Il bollatese, 70enne in pensione, durante il Covid ha scoperto la passione dello scrivere. Dal lavoro di commerciale nel settore delle banche e persona curiosa di imparare e approfondire, durante i mesi del virus, in cui non si poteva uscire, ha avuto un’idea. E’ nato così "33 destini" ambientato nei nostri giorni, inizialmente tra la nebbia autunnale di Milano e l’hinterland, poi nella cornice del lago di Como e con epilogo nella storica Villa Arconati, luoghi legati da un clamoroso e misterioso omicidio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

