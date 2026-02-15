Ciclone Harry Palazzo d’Orléans | dialogo costante e costruttivo tra Regione e Governo nazionale

Il Ciclone Harry ha causato ingenti danni e la Regione ha inviato una richiesta ufficiale di aiuto al Governo, per un importo di 741 milioni di euro. La comunicazione, inviata tramite la Protezione civile, fa parte della delibera approvata dalla Giunta regionale. La Regione ha avviato un confronto costante con il Governo per ottenere i fondi necessari a riparare le strutture pubbliche e private colpite dal maltempo. Nei giorni scorsi, le autorità hanno sottolineato l’importanza di un sostegno rapido ed efficace.

In merito alla quantificazione complessiva dei danni causati dal Ciclone Harry, Palazzo d'Orleans precisa che, al momento, la prima richiesta ufficiale, pari a 741 milioni di euro, trasmessa dalla Regione alla Protezione civile nazionale è quella allegata alla delibera della Giunta regionale.