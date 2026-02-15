Ciclismo | le glorie toscane premiano Wilmo Francioni e il giornalista Sandro Bennucci

Wilmo Francioni ha ricevuto un riconoscimento perché ha contribuito a far emergere il ciclismo toscano, portando avanti progetti innovativi nelle scuole della regione. A premiarlo, le glorie del ciclismo toscano che hanno deciso di valorizzare il suo impegno. Nello stesso evento, Sandro Bennucci, direttore di

Premiato anche Sandro Bennucci, direttore di "Firenze Post" e presidente di Assostampa Toscana, giornalista da oltre 55 anni, per "una vita dedicata alla promozione sportiva". Bennucci, emozionato e riconoscente, ha citato i suoi "maestri" a La Nazione, da Giordano Goggioli a Raffaello Paloscia, ma sottolineando l'importanza che hanno avuto, nella sua formazione professionale, anche i grandi cronisti del ciclismo: Mario Liverani e Giuliano Mazzoni, "cantori", all'epoca, delle gesta di Gino Bartali, del grande ct del ciclismo, Alfredo Martini, di Bitossi, Francio, Poggiali