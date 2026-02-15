Ciclismo al Mugello la Ss Padovani imbattibile Vince Ursella
La Società Ciclistica Padovani Polo ha conquistato una vittoria importante al Mugello, dopo aver dominato la gara sulla Ss Padovani. Ursella ha tagliato per primo il traguardo, sfruttando un attacco deciso negli ultimi chilometri. La sua vittoria dimostra la forza della squadra in un circuito difficile e pieno di curve impegnative.
Scarperia, 15 febbraio 2026 – Trionfale trasferta per la Società Ciclistica Padovani Polo in Toscana e sul circuito internazionale del Mugello. Dopo la vittoria di Davide Boscaro al sabato con terzo posto di Lorenzo Ursella è stato quest’ultimo, classe 2003, ad imporsi nella gara della domenica valevole per il Trofeo Mugello Bike Expo. Una volata a gruppo compatto con oltre 130 corridori dove oltre a Ursella si è fatto avanti il suo compagno di squadra Boscaro e per la coppia regina della Padovani il successo è stato un trionfo con le prime due posizioni. Terzo posto per Buda altro atleta atteso in volata, quindi l’ucraino Zozulia, ottimo velocista, a spiegare il perché nel finale di gara la Nazionale Ucraina ha lavorato a fondo sulla testa del gruppo per neutralizzare gli attacchi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Boscaro vince, Ursella terzo: debutto perfetto per la Sc Padovani al Mugello
Boscaro ha vinto la gara al Mugello, mentre Ursella si è piazzato terzo, regalando alla Sc Padovani un debutto convincente.
