Chivu ipocrita come tutti gli altri | l’allenatore nella bufera dopo Inter-Juventus

Chivu ha fatto scalpore dopo l’episodio durante Inter-Juventus, accusando gli avversari di ipocrisia e di comportamenti poco leali. La sua reazione arriva in un momento in cui il calcio italiano si trova sotto osservazione per le polemiche sugli arbitraggi e le decisioni discutibili. La sua dichiarazione si aggiunge alle contestazioni che circolano tra tifosi e addetti ai lavori, evidenziando le tensioni che attraversano il mondo del calcio.

L’espulsione di Pierre Kalulu in Inter-Juve non è stata solo un episodio di cronaca calcistica: è stata una piccola tragedia in tre atti sulla coerenza, l’ ipocrisia e il teatrino che regna sovrano nel calcio moderno. Un episodio che, se non fosse stato così serio, sarebbe quasi comico. Solo due giorni prima, Chivu aveva lanciato il suo monito morale: «Sarò felice quando vedrò un allenatore chiedere scusa per aver approfittato di un errore arbitrale». Una frase che sembrava la bandiera del fair play, un manifesto per un calcio onesto. Peccato che il tempo sia galantuomo: due giorni dopo, il nostro caro allenatore ha mostrato quanto sia facile trasformare le buone intenzioni in pura ipocrisia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

