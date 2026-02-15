Chivu Brocchi si complimenta | Sta facendo un lavoro meraviglioso
Christian Brocchi ha elogiato Chivu, riconoscendogli di aver ottenuto risultati sorprendenti come allenatore. La sua ammirazione deriva dai miglioramenti visibili nella squadra e dalla capacità di motivare i giocatori. Brocchi ha detto che Chivu sta dimostrando grande competenza e passione nel suo lavoro.
Inter News 24 Chivu riceve grandi complimenti da un collega allenatore come Christian Brocchi, belle parole rilasciate a DAZN. Al termine di una partita in cui purtroppo si è parlato quasi solamente dell'episodio che ha visto come protagonisti Alessandro Bastoni e Pierre Kalulu c'è anche chi si è concentrato sul successo ottenuto dalla squadra di Cristian Chivu in un big match, a farlo è stato Christian Brocchi. L'ex centrocampista di Milan e Lazio tra le altre, si è congratulato con l'allenatore dei nerazzurri, per il grande percorso fatto fino a desso. UN LAVORO MERAVIGLIOSO – «Chivu sta facendo un lavoro meraviglioso perché ha cambiato la squadra sotto alcuni aspetti.
