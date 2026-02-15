Chiusa SS18 a Maratea per forti piogge

Per le intense piogge di ieri sera, le autorità hanno deciso di chiudere il tratto della SS18 vicino a Maratea, in località Castrocucco. La strada è stata interdetta al traffico per almeno due giorni, poiché le piogge hanno causato smottamenti e danni alla carreggiata. Un'unità di pronto intervento sta lavorando per mettere in sicurezza la zona e valutare i danni.

1.14 A causa delle incessanti piogge,ieri sera si è registrato il superamento delle soglie di allarme,con conseguente chiusura per almeno 48 ore del tratto della strada statale 18 nei pressi di Maratea, in località Castrocucco. Lo comunica il Comune sulla propria pagina Facebook. Da oggi la strada sarà interdetta al traffico e riaperta solo al termine delle verifiche di sicurezza. La Protezione Civile Gruppo Lucano di Maratea monitorerà costantemente la situazione, garantendo aggiornamenti sulla viabilità.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Ancora danni per le forti piogge Le forti piogge persistenti hanno causato ulteriori danni in diverse regioni italiane. Fiumicino, allerta meteo per forti piogge e temporali Il Centro Funzionale Regionale ha emesso un avviso di allerta meteo per Fiumicino, a causa di forti piogge e temporali previsti nelle prossime 24-36 ore. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Lavori di messa in sicurezza sulla statale 18: chiusura del tratto tra Sapri e Maratea; Chiusa tra Sapri e Maratea la Statale 18. Da lunedì al via i lavori di bonifica e sicurezza; Potenza, questa strada provinciale chiusa per lavori: ecco giorni e orari; Sapri, chiusa la SS18 per lavori Anas: interdizione anche per il sentiero Apprezzami l’Asino. SS18 chiusa tra Sapri e il confine con Maratea dal 16 febbraio al 10 marzo: ordinanza Anas CampaniaMARATEA (PZ) - Stop alla circolazione lungo la Strada Statale 18 nel tratto compreso tra Sapri e il confine con Maratea. Il compartimento Anas per la Campania h ... ivl24.it Castrocucco di Maratea, SS 18 chiusa per maltempo: previsti controlli di sicurezzaCASTROCUCCO – La Strada Statale 18, nel tratto di Castrocucco, è stata chiusa in via precauzionale a partire dalle prime ore di domenica 15 febbraio 2026. La decisione arriva dopo il superamento delle ... lasiritide.it Chiusura SS18 tra Sapri e Maratea Dal 16 febbraio al 10 marzo, la strada sarà chiusa per lavori di messa in sicurezza dei costoni rocciosi. Percorsi alternativi segnalati. Guidiamo sicuri! #SS18 #Sapri #Maratea #LavoriStradali #SicurezzaStradale #Viabilità facebook Castrocucco di Maratea, SS 18 chiusa per maltempo: previsti controlli di sicurezza x.com