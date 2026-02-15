Chiude l’edicola di Villa Pigna | Vado in pensione dopo 36 anni
Pietro Federici chiude la sua edicola di Villa Pigna dopo averla gestita per 36 anni, motivato dal desiderio di godersi la pensione. La decisione nasce dalla volontà di smettere di lavorare e di dedicarsi a nuovi progetti. La sua attività, avviata negli anni Ottanta, è stata un punto di riferimento per la comunità locale, che ora si prepara a salutare il negozio. Domani, Federici spegnerà le luci per l’ultima volta prima di iniziare una nuova fase della sua vita.
Dopo 36 anni di lavoro, oggi Pietro Federici aprirà per l’ultima volta la sua edicola a Villa Pigna. Domani, a 63 anni, entrerà ufficialmente in pensione. Per il paese se ne va un punto di riferimento: generazioni di lettori hanno conosciuto qui notizie, riviste e chiacchiere quotidiane, trasformando l’attività in un vero presidio di comunità. L’edicola non è stata solo un luogo dove comprare giornali e riviste, ma uno spazio di incontro quotidiano, dove scambiare una parola, condividere un sorriso o anche un piccolo consiglio. "Ho il magone, devo ammetterlo. Mi dispiace lasciare tutti i clienti, molti dei quali ormai sono diventati amici. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
La storica edicola sulla Trionfale chiude dopo 60 anni: "Va via un pezzo di storia del quartiere"
Dopo oltre sessant’anni di presenza, la storica edicola di piazza Monte Gaudio sulla Trionfale chiude definitivamente i battenti.
Anche il Diavoletto chiude i battenti. Un’altra luce spenta dopo 89 anni. Laura: “Me ne vado con un peso sul cuore”
A Carrara, il negozio storico 'Il Diavoletto' chiude le sue porte dopo 89 anni di attività.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
Argomenti discussi: Fine di un'epoca, le edicole stanno scomparendo: una su due ha chiuso. Undici comuni senza rivendita; Edicole, l’ultima serranda nei territori interni; La Cartolibreria Stresa non c'è più: era aperta dal 1960; Torino, chiusa la tabaccheria riapre l’edicola del tribunale: sarà anche una copisteria.
Varazze perde un'altra sua storica rivendita di giornali: chiude l'edicola di via MalocelloDopo la chiusura il 31 dicembre dello storico chiosco-edicola di Viale Nazioni Unite di Roberto Zunino, Varazze perde un'altra rivendita di giornali storica. Ieri ha tirato giù la serranda per ... savonanews.it
Chiude l’edicola, ma forse è solo ’morte apparente’Il problema sa qual è? E’ che non c’è tanta voglia di lavorare e di fare sacrifici, dice Sabrina Savioli (a sinistra) titolare dell’edicola di via Guerrini a Muraglia, davanti alla Casa del Popolo. ilrestodelcarlino.it
Pd, Matteo Ricci e Nicola Zingaretti a Villa Pigna di Folignano x.com
Grazie di cuore. Ogni giorno scegliete di entrare nel nostro punto vendita, di affidarvi a noi per la vostra spesa e di portarci sulle vostre tavole. Ed è proprio questo che ci dà la spinta per fare sempre meglio. Il Tigre di Villa Pigna cresce grazie a voi: alle vost facebook