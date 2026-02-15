Chiude l’edicola di Villa Pigna | Vado in pensione dopo 36 anni

Pietro Federici chiude la sua edicola di Villa Pigna dopo averla gestita per 36 anni, motivato dal desiderio di godersi la pensione. La decisione nasce dalla volontà di smettere di lavorare e di dedicarsi a nuovi progetti. La sua attività, avviata negli anni Ottanta, è stata un punto di riferimento per la comunità locale, che ora si prepara a salutare il negozio. Domani, Federici spegnerà le luci per l’ultima volta prima di iniziare una nuova fase della sua vita.

Dopo 36 anni di lavoro, oggi Pietro Federici aprirà per l’ultima volta la sua edicola a Villa Pigna. Domani, a 63 anni, entrerà ufficialmente in pensione. Per il paese se ne va un punto di riferimento: generazioni di lettori hanno conosciuto qui notizie, riviste e chiacchiere quotidiane, trasformando l’attività in un vero presidio di comunità. L’edicola non è stata solo un luogo dove comprare giornali e riviste, ma uno spazio di incontro quotidiano, dove scambiare una parola, condividere un sorriso o anche un piccolo consiglio. "Ho il magone, devo ammetterlo. Mi dispiace lasciare tutti i clienti, molti dei quali ormai sono diventati amici. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

