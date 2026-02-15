Chiude il casello di Ferentino | ecco quando
Il casello di Ferentino resterà chiuso a causa dei lavori di manutenzione programmati, che richiedono l’interruzione del traffico. La chiusura avverrà nei prossimi giorni, rendendo necessario pianificare percorsi alternativi per chi viaggia sulla A1. La società autostradale ha comunicato che l’intervento durerà alcune ore, durante le quali il traffico sarà deviato su altri svincoli.
Chiude il casello autostradale di Ferentino, per permettere i lavori di manutenzione periodici. Nuova chiusura programmata, infatti, per lo svincolo ciociaro, nei prossimi giorni. Come annunciato proprio da Autostrade per l'Italia, il casello chiuderà la notte tra lunedì 16 febbraio e martedì 17. Lo svincolo di Ferentino sulla A1 Roma-Napoli, sarà chiuso per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza. Non sarà possibile accedere al casello, in entrata, dalle 22 di lunedì 16 alle 5 di martedì 17 febbraio. Dunque, svincolo interdetto in entrata verso Roma. In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Anagni, o, per chi proviene da più a sud, si può optare per il casello di Frosinone.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
