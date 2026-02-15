Chiellini a Sky dopo Inter Juve | Ennesimo episodio contro di noi Non è accettabile un qualcosa del genere E’ arrivato il momento di cambiare

Giorgio Chiellini ha commentato sui microfoni di Sky Sport dopo la partita tra Inter e Juventus, denunciando un episodio ripetuto che ha coinvolto la sua squadra. L’ex difensore ha espresso tutta la sua delusione, definendo inaccettabile quanto accaduto e chiedendo un cambiamento immediato. In particolare, Chiellini ha fatto riferimento a una decisione arbitrale contestata che si è ripetuta più volte nel corso della stagione.

Chiellini nel post partita di Inter Juve ha parlato ai microfoni di Sky Sport criticando in maniera molto dura l'arbitraggio di La Penna. Nel post partita Giorgio Chiellini ai microfoni di Sky Sport critica in modo molto duro l'arbitraggio di La Penna. Le parole del dirigente bianconero subito dopo Inter Juve. ESPULSIONE KALULU – « E' difficile parlare di calcio oggi. Apprezzo lo sforzo in studio, ma è successo qualcosa di inaccettabile. E' l'ennesimo episodio da inizio stagione che poi capita a noi, capita agli altri, però, probabilmente domani si cambierà anche il VAR perché non si può andare avanti così. Chiellini a Sky: «Inter squadra più forte del campionato, noi sfrutteremo le nostre caratteristiche. Su Koopmeiners…» Giorgio Chiellini ha detto a Sky che l'Inter è la squadra più forte del campionato, a causa della sua solidità e dei risultati recenti. Inter Juve, furia contro La Penna: «Non esiste, non esiste!». Reazione furiosa di Comolli e Chiellini dopo lo scandalo Kalulu Giorgio Chiellini e Giuseppe Comolli hanno espresso tutta la loro rabbia dopo che La Penna ha escluso Kalulu, accusando il direttore di gara di aver preso una decisione ingiusta.