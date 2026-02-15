Chiedilo a Zona Wrestling #805

Zona Wrestling ha pubblicato l’episodio #805, perché molti fan hanno chi chiesto chiarimenti sulle ultime novità nel mondo del wrestling. La puntata si concentra su approfondimenti e risposte a domande che circolano online, coinvolgendo anche commenti di esperti e appassionati. Questa settimana, il focus principale riguarda le recenti performance dei wrestler italiani durante gli eventi internazionali.

Buona domenica amici appassionati di Wrestling e benvenuti ad una nuovissima edizione della rubrica di domande e risposte più attesa della settimana: il Chiedilo a Zona Wrestling. "Puntata" numero 805 che arriva pochissime ore dopo Grand Slam Australia e che ci avvicina sempre di più a Revolution ed Elimination Chamber. Bando alle ciance e partiamo subito quindi. Da parte di Giovanni "GiovY2JPitz" Pitzalis, buona lettura a tutti. I i 1.Le domande che verranno prese in considerazione saranno quelle giunte entro le 12.00 di ogni Sabato (di Venerdì, nelle settimane in cui andrà in scena un evento in PPV WWE).