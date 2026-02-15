Chianciano si mobilita per Moise | Già 250 donazioni per il funerale

A Chianciano, oltre 250 persone hanno già donato sangue per il funerale di Moïse Bama, il 47enne originario del Camerun ucciso in città. La comunità si è subito mobilitata per onorare la memoria di un volontario molto stimato, che aveva dedicato parte del suo tempo alla Croce Verde e ai giovani della Virtus Chianciano. La data dei funerali resta ancora da definire.

Non è ancora stata fissata la data dei funerali di Moïse Bama, il 47enne originario del Camerun e da anni residente in città, conosciuto e stimato per il suo instancabile impegno come volontario alla Pubblica Assistenza Croce Verde e per la sua presenza accanto ai ragazzi della Virtus Chianciano. La sua morte, avvenuta dopo essere stato travolto da un'auto pirata sul raccordo Perugia–Bettolle, è stata ricostruita dalla polizia stradale e secondo le indagini, Moïse si trovava ai bordi della strada dopo un piccolo incidente accorso alla sua auto, quando una Dacia, condotta da un ex poliziotto di 72 anni residente a Magione, lo ha travolto.