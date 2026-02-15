Chiama pure la polizia a noi non frega un ca*** e la via resta in balìa del gruppo di ragazzi
Alle due di notte, un gruppo di ragazzi ha gridato “Chiama pure la polizia, a noi non frega un ca***” mentre continuavano a fare rumore davanti a un locale. La strada era ancora invasa da venti giovani che ascoltavano musica ad alto volume e bevevano, ignorando le richieste di calmarsi. Un residente della zona ha riferito di aver chiamato le forze dell’ordine, ma non sono ancora arrivate.
Alle due di notte c’era ancora un gran baccano. Fuori dal locale c’erano ancora una ventina di ragazzi che bevevano e ascoltavano musica a tutto volume. Il residente, esausto, si è affacciato alla finestra invitando gli avventori ad abbassare il volume. Ma di tutto risposta si è sentito rispondere: “Chiama pure la polizia, a noi non frega un ca***”. È successo a Monza, in via Bergamo, e a raccontare l’episodio in consiglio comunale (con tanto di risposta tutt’altro che educata) è stato il consigliere Massimiliano Longo (Forza Italia). Così che il tema della malamovida nel borgo a due passi dal centro – più volte raccontata da MonzaToday – è finita sui banchi del consiglio comunale.🔗 Leggi su Monzatoday.it
Fabrizio Corona: “Di Signorini non me ne frega un ca**o, lui è l’uomo più importante di Mediaset” | VIDEO
In un’intervista a Lo Stato delle Cose, Fabrizio Corona ha espresso chiaramente la sua opinione su Signorini, sottolineando che non gli interessa particolarmente.
Guendouzi spiazza tutti in diretta dopo una semplice domanda: “No, non me ne frega un ca**o”
La Polizia mi ARRESTA in Africa, ora che faccio
Ma chiama pure i morti di sua mamma e di suo padre, non ci scassare. ” Questo è stato l’incredibile commento rivolto a Michele Macrì quando, dopo che il cameraman era stato spinto in acqua insieme all’attrezzatura, ha minacciato di contattare la capitaneria facebook