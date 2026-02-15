Chi sono i genitori di Rocco Casalino dal padre violento al rapporto forte con la madre | L’ho odiato

Rocco Casalino ha parlato spesso della sua infanzia difficile e del suo rapporto complicato con il padre che è arrivato persino ad odiare. “Ho vissuto una vita a indossare vestiti usati, usare materassi usati, mobili usati”, ha detto Casalino, nato in Germania da una coppia di immigrati italiani. “Eravamo degli extracomunitari, mi sentivo sempre fuori posto”, ha continuato. Aveva raccontato anche le violenze a cui ha assistito nella sua famiglia, quando vedeva la sua mamma picchiata dal papà. “Sono arrivato a odiare mio padre. Non vorrei odiarlo, è mio padre. Non è facile per un figlio parlare di suo padre in modo così crudo come ho fatto nel libro Il portavoce, ma è importante parlando della violenza sulle donne, far capire anche le conseguenze sui figli. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Gianni Sperti, noto volto del mondo dello spettacolo, ha condiviso pubblicamente il suo dolore per la perdita del padre, Gino, nel 2020.

